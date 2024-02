Una serata a tema anni ’50

Un viaggio musicale nel tempo, per tornare agli scintillanti anni ’50: questo è l’evento ‘Fabulous 1950’s’ di venerdì al Diamante. Sul palco su avvicenderanno e si mixeranno i Jack and Sti-Cats e i Golden Boy, due band marchigiane che saranno l’anima pulsante di una cena spettacolo, tra buon cibo e buona musica. I Jack and Sti-Cats con la loro carica esplosiva e il loro talento travolgente propongono un viaggio attraverso i classici del rock and roll, con Paolo Barbatelli (voce e chitarra), Marcello Gentili (chitarra), Donatello Viggiano (piano), Roberto Germani (batteria) e Massimo Di Biagio (basso). Dalle ore 20.