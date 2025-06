Una serata dedicata a Mauro Corona

In occasione della presentazione del cartellone degli eventi estivi di Amandola, l’Amministrazione aveva annunciato una serie di appuntamenti promossi dal Cai (Club Alpino Italiano) sezione di Amandola, dedicati alla montagna. Il primo di questi sarà dedicato a Mauro Corona, noto alpinista, scrittore e scultore, in programma per venerdì 20 giugno con la proiezione del film. ‘La mia vita finché capita’.

L’evento si svolgerà all’aperto, nella suggestiva cornice del giardino dei Frati Cappuccini di Amandola con ingresso gratuito, fino a esaurimento posti. Il documentario, diretto da Niccolò Maria Pagani e voce narrante di Giancarlo Giannini, racconta la vita intensa e controcorrente di Corona, tra le montagne delle Dolomiti friulane, l’arte del legno, l’amore per la natura e un vissuto personale segnato da grandi prove. Una testimonianza autentica sul rapporto tra uomo e montagna, resilienza e libertà interiore.

L’iniziativa rientra tra le attività culturali promosse dal Cai di Amandola per valorizzare la montagna, non solo come ambiente naturale, ma come patrimonio umano e spirituale, questo anche all’interno dei programmi avviati per l’istituzione del ‘Villaggio montano del Cai’ in Amandola per il mese di luglio.