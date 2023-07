Una serata dedicata al papa

Il Festival Storie approda a Grottazzolina con Fabio Zavattaro, storico vaticanista del Tg1, che racconta la vita di Giovanni Paolo II. L’evento si svolgerà oggi alle 21.30 (ingresso libero), nel suggestivo Castello Azzolino in centro storico a Grottazzolina. Ad intervistare Zavattaro sarà il giornalista Vincenzo Varagona, presidente nazionale dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana). Si tratta della quinta data del ricco Festival Storie che in 7 mesi porterà 33 spettacoli in 11 borghi del Fermano-Maceratese, con la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e di Manu Latini. Dice Fabio Zavattaro di Giovanni Paolo II: "Ha fatto l’operaio, il marinaio in clandestinità. Ha conosciuto nazismo e comunismo, è stato protagonista, come arcivescovo di Cracovia, della storia della sua Polonia. È stato eletto Papa nel 1978, il primo Papa non italiano dal 1522". A Grottazzolina sarà proiettato il filmato ‘Karol Wojtyla: un Papa nella storia’.