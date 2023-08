Una serata dedicata al ricordo di Ada Natali

Una serata all’insegna del ricordo di una donna che ha fatto non solo la storia di Massa Fermana ma di un intero territorio e non solo. Il 27 agosto a Massa Fermana infatti andrà in scena ’Ada Natali, una coscienza dritta e fiera’ in piazza Garibaldi a partire dalle 21,30, proprio nel cuore del borgo cittadino. Un momento di ricordo particolare per segnare bene nella memoria di tutti la figura di Ada Natali appunto, uno spettacolo teatrale ispirato alla sua vita che ha avuto al suo interno tanti momenti tutti estremamente significativi per la sua cittadina. Non solo maestra e partigiana negli anni più intensi della guerra ma anche prima sindaca donna d’Italia e successivamente anche deputata della Repubblica Italiana. Una manifestazione che vuole porre l’accento sull’importanza dell’impegno civile e politico di Ada Natali appunto. Durante la manifestazione inoltre resteranno aperte e visitabili la pinacoteca, la chiesa parrocchiale e il museo ’Lavorando Pedalando’. Un viaggio nella storia del paese ma anche con uno sguardo all’attualità visto che ci saranno anche lo street food e il mercatino in collaborazione con l’associazione ’Le Piazzette’.