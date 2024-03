Una serata in onore di Domenico Modugno

Per rendere omaggio a Domenico Modugno, nel trentesimo anno dalla sua scomparsi Nel Blu dipinto di Blu, sarà la canzone che, al posto dell’inno nazionale, alle ore 21 di questa sera nel teatro comunale darà il via alla II edizione del Festival in Canto di Porto San Giorgio. E’ una competizione canora ridotta rispetto a quella di Sanremo, di cui mutua gli aspetti organizzativi ma non gli elevati costi per assistervi. Al festival di casa nostra l’ingresso è gratuito. E’ organizzato dall’associazione Musical Insieme in collaborazione con il Comune. Il presidente dell’associazione e direttore artistico del festival è Valerio Marcantoni. Giovedì scorso ha presentato l’evento in conferenza stampa tenuta con il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, e la presentatrice dello spettacolo, Maria Teresa Scriboni: "Questa seconda edizione del nostro Festival – ha detto Marcantoni – è molto più ricca della prima e più quotata in modo tale che la città ospitante possa diventare un punto di riferimento culturale e per i giovani".

I cantanti concorrenti sono 23 selezionati su un totale di 42 aspiranti provenienti da ogni parte d’Italia. Verranno suddivisi in tre categorie, della prima faranno parte i piccoli i dai 10 ai 17 anni i piccoli dai 10 ai 17 anni, della seconda i giovani dai 18 ai 40 anni, della terza categoria gli over 40, parteciperanno due cantautori, uno romano ed uno del territorio, tra i concorrenti vi sarà un italo-cinese, interverranno i rappresentanti di due associazioni di volontariato protezione civile e rappresentanti di due gruppi di volontariato, Protezione civile e gli ambientalisti di Nel nostro piccolo. Ai premiati di ciascuna categoria si aggiungeranno il premio della giuria e quello della critica: ospite d’onore, Arianna Rossetti, che farà parte della giuria e che si esibirà nel corso della serata. "Il festival – ha dichiarato l’assessore Lanciotti – è nato per incentivare i ragazzi alla musica in teatro cosicché possano appassionarsi ed interessarsi ad altre forme d’arte. La prima edizione era a carattere sperimentale, per la seconda sono statti effettuati miglioramenti al fine di farlo diventare sempre più grande ed importante, oltreché di alta qualità". Il sindaco Vesprini si è detto d’accordo con l’assessore Lanciotti sul fatto che la prima edizione, proprio per sua natura, non poteva che essere a carattere sperimentale. Tuttavia, secondo lui "ha riscosso un successo straordinario Inoltre la manifestazione assicura positive ricadute di ordine turistico, come già si è visto. Per cui va curata anche da questo punto di vista".

Silvio Sebastiani