Una serata in regalo a tutti gli abbonati della stagione di prosa

Una serata in regalo a tutti gli abbonati, per chiudere col sorriso una stagione teatrale di grandi successi ed emozioni, è prevista per il 26 aprile (ore 21,15) al Teatro delle Api con lo spettacolo ‘Modernità a km zero’ con il trio ‘Generi elementari’, composto da Elisabetta Sabatini, Mirko Eleonori e Patrizia Mochi. Il trio comico ha vinto la tappa marchigiana di Zelig Open Mic, organizzata per scoprire i talenti nuovi della comicità, guadagnando un’esibizione, che si svolgerà quest’estate allo Zelig di Milano. "In un mondo in cui si sente tanto parlare di identità di genere, noi tre sentiamo un irrefrenabile bisogno di ribadire la nostra appartenenza al genere elementare, semplice – spiegano gli artisti - In un mondo in cui si trova un inglesismo per ogni nuova psicosi e disagio sociale, noi sentiamo l’esigenza di continuare a parlare l’unica lingua che conosciamo bene, il marchigiano". Gli abbonati potranno ritirare il biglietto gratuito allo stesso posto scelto per la stagione. Per i non abbonati il biglietto è di 12 euro.