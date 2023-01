Una serata per prof e studenti A teatro arriva Andrea Maggi

Lo scrittore, insegnante, nonché professore nel docu-reality di Rai2, ‘Il Collegio’, Andrea Maggi, domani (ore 21, teatro delle Api) proporrà un intervento dal titolo ‘Il Quattro vien da sé: riflessioni sull’orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione’, nel corso di una serata riservata a un pubblico di studenti, (delle classi terminali delle scuole secondarie di primo grado) di dirigenti e professionisti coinvolti nel progetto ‘Costruttori di futuri’ promosso dall’Ambito Sociale XX. Una partecipazione importante per un appuntamento incentrato sull’orientamento scolastico e sul difficile passaggio dalle scuole medie alle superiori, in linea con le finalità del progetto dell’Ambito XX che prevede anche interventi di orientamento scolastico interni agli istituti scolastici, in collaborazione con la cooperativa sociale ‘Il Faro’.

In concomitanza con questo incontro, infatti, sono in corso negli istituti scolastici comprensivi di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano incontri con psicologi, con le famiglie, momenti di formazione per docenti ed è attivo uno sportello di orientamento. Per l’evento di domani sera, i posti disponibili sono limitati e l’iscrizione va fatta tramite il Qr Code presente sulla locandina o si possono contattare gli uffici dell’Ambito XX allo 0734908335 o via mail: [email protected]