E’ una Pubblica Assistenza in forte crescita, la Croce Azzurra, per cui dalla nuova amministrazione, si aspetta non solo "più collaborazione di quanto non ce ne sia già stata, ma anche si trovi una soluzione per la sede (sono a piano terra dell’ex Tribunale, ndr) i cui spazi sono ridotti mentre noi stiamo crescendo a vista d’occhio" dice il presidente Roberto Mazzoni. Il sodalizio ha incontrato tutti i candidati "ai quali abbiamo spiegato che siamo arrivati a 16 dipendenti e 18 automezzi e che abbiamo bisogno del doppio degli spazi. La nostra proposta è di utilizzare i locali al piano superiore dell’ex Tribunale, dove potremmo collocare gli uffici e le sale corsi, lasciando al piano terra le camere, l’infermeria che andrebbe ampliata, il deposito". E’ la richiesta di un’associazione di volontariato che è un punto di riferimento.