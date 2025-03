Una staffetta per solidarietà. Dalla Toscana al fermano per lottare contro i tumori

Di corsa per amicizia, per solidarietà, per far capire che ci si salva la vita facendo movimento, per indossare i colori della Lega italiana per la lotta ai tumori. È l’idea che ha avuto il fermano Oscar Stabile, atleta e allenatore, uno uomo che vive si sport e di sfide. Oscar ha immaginato una staffetta che unisse l’Italia da un mare all’altro, partendo dal Lazio per arrivare a Marina Palmense dopo 35 ore di corsa, un’impresa che ha poi voluto dedicare alla Lilt, ad un impegno contro un male che può essere sconfitto: "Si chiama Happy run coast to coast, una corsa per la vita l’evento che ho voluto organizzare, per la mia passione per le sfide e le corse in montagna nella natura ma anche per sostenere il lavoro grande della Lilt. Partiremo in 9 da Lido di Tarquinia fino a Marina Palmense, unendo il mar Tirreno col mare Adriatico per quasi 280 chilometri, con una staffetta senza soste. Partiremo tutti insieme per poi darci il cambio ogni 10 chilometri, con l’assistenza di due persone su un mezzo messo a disposizione dal Centro riabilitazione Montessori Fermo". La parte della solidarietà è stata messa a punto insieme con Gianni Della Casa, già dirigente comunale ai servizi sociali, che ha offerto tutta la sua competenza e le sue conoscenze, il resto lo faranno le gambe di chi partecipa e il cuore di quanti vorranno partecipare: "Abbiamo aperto una Campagna crowdfunding sulla piattaforma go fund me, per poter donare almeno 2 mila euro alla Lilt, per il suo lavoro di prevenzione e di supporto alla ricerca contro il cancro, spiega ancora Oscar, speriamo che in tanti condividano la nostra impresa e donino quello che possono, per un impegno doveroso nei confronti della Lilt. Con Della Casa abbiamo pensato che potesse essere il progetto che più si avvicinava al nostro impegno, quello di promuovere una vita sana e attiva, quello che fa l’associazione nel diffondere il concetto di prevenzione e di stili di vita corretti e consapevoli". Con Oscar partiranno Fulvio Rollo, originario di Lecce ma fermano d’adozione, Luca Leale di Seregno, Pierpaolo Pacioni di Monte Urano, Fabio Fedozzi di Porto San Giorgio, Salvatore Tusano e Fabrizio Rucco da Lecce, a Civitanova Marche si unirà al gruppo Carla Miandro per gli ultimi 20 chilometri. Si parte il 12 aprile da Tarquinia, per arrivare a Marina Palmense il 13 aprile intorno all’ora dell’aperitivo, da condividere tutti insieme. Ci sarà una app e una pagina Instragram per seguire tutta l’impresa, a curare la parte tecnologica logistica sarà Massimo Stabile, i social invece saranno seguiti da Andrea Braconi, alla guida del mezzo di supporto Francesco Borraccini, tutti insieme per donare speranza.

Angelica Malvatani