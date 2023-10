Una stagione di prosa con Cevoli e Guzzanti

Luca Bizzarri, Paolo Cevoli, Franco Oppini, Caterina Guzzanti e Gioele Dix: non si può certo dire che la stagione di prosa 2023-2024 sia a corto di attori comici, di noti cabarettisti che richiameranno certo gli spettatori, che favoriranno certo le risate, ma che indurranno certo pure alla riflessione. Del resto questo era lo spirito con il quale il direttore artistico della stagione, Stefano Tosoni, affiancato dall’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, e dall’Amat, ha scelto gli spettacoli per una stagione ricca e di qualità, che ha presentata ieri in conferenza stampa: "Come sempre – ha esordito – abbiamo cercato di creare una stagione che abbia come filo rosso quello dell’ironia, del divertimento e possa rispecchiare la scritta che è sull’entrata del teatro: “Castigat ridendo mores”. Spiega che tale impostazione è importante perché serve pure a differenziare la programmazione, specializzando il teatro di Porto San Giorgio che altrimenti sarebbe schiacciato tra teatri molto più grandi e con molti più mezzi". "Tuttavia – precisa – noi riusciamo a predisporre una programmazione interessantissima con grandi nomi di livello nazionale. Cominceremo noi di Proscenio Teatro il 21 novembre con “Molto rumore per nulla”, ci sarà Luca Bizzarri, Paolo Cevoli, Franco Pini, Caterina Guzzanti, Gaia De Laurentis e chiuderemo con un lavoro su Gaber. L’anno scorso abbiamo ottenuto risultati straordinari: c’è stata una media di 230 spettatori a serata, quasi sempre il sold out e una media di 120 presenze per Sottopassaggi, la rassegna collaterale di teatro contemporaneo". Tosoni chiude ribadendo che "l’idea è sempre quella di andare verso questa specializzazione del teatro, con una proposta culturale particolare e diversa rispetto quella delle zone limitrofe. Questo credo sia il nostro punto di forza. Lo è stato l’anno scorso e penso e spero che lo sia anche quest’anno". Parole di vivo apprezzamento per il lavoro svolto e la metodologia seguita sono state rivolte a Tosoni da Raimondo Arcolai dell’Amat, il quale così si è espresso: "La collaborazione del Comune con Tosoni è ben salda. A Porto San Giorgio c’è voglia di distinguersi per qualità e noi supportiamo questo tipo di comportamento, così come supportiamo le amministrazioni come quella sangiorgese che decidono di investire nella cultura e anche nel teatro contemporaneo".

Il costo del biglietto è fissato in 20 euro, ridotto 15. Il giorno 2 novembre il rinnovo degli abbonamenti, il 3, 4 e 5 si prendono i nuovi: dalle 16 alle 20 nel botteghino del teatro.

Silvio Sebastiani