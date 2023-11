Una stagione estiva da record per i villaggi en plein air: i numeri di Confcommercio

La stagione estiva è ormai ampiamente archiviata con dati più che lusinghieri per le strutture en plein air, stando ai dati resi noti nel focus annuale di Villaggi Marche – Confcommercio Marche Centrali, dal presidente, Daniele Gatti (che li aveva anticipati al convegno sul turismo a Fermo): per le 22 strutture di Villaggi Marche, nel periodo gennaio settembre è stato registrato 1milione 454mila 553 presenze. Non solo: aggregando questo dato a quello delle strutture di riferimento a Faita Confcommercio, il dato complessivo delle presenze 2023 raggiunge i 2,6milioni. Tradotto in percentuale: + 3,5%. Un dato che ha un suo peso specifico non trascurabile considerando che, nelle Marche sono state registrate poco più di 5,5milioni di presenze nella stagione estiva e, di queste, circa la metà è rappresentata dal turismo en plein air. Un dato che Villaggi Marche ha tenuto ad evidenziare con forza anche al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli intervenuto al focus, "al quale abbiamo anche precisato che il 50% delle presenze totali li abbiamo raggiunti con poco più di 50 strutture turistiche en plein air – afferma Gatti -. Era un dato statistico che ci interessava sottolineare così come era importante evidenziare che non abbiamo avuto un calo, né un pareggio, ma un segno ‘più’ rispetto al 2022". L’altro dato di particolare rilevanza emerge dall’analisi dei dati disaggregati in base alle province, di Villaggi Marche in quanto la provincia di Fermo brilla non solo per il maggior numero di villaggi turistici, 17, associati, ma anche per le presenze in quanto da sola totalizza 1milione 81mila 119 presenze, per cui i restanti 1,6milioni sono suddivisi tra le altre quattro province marchigiane. Nel dettaglio, i villaggi che hanno registrato oltre 100mila presenze, sono il Centro Vacanze Verdemare (Fermo) con quasi 160mila; l’Holiday Family Village (Porto Sant’Elpidio) con 157.530; il Centro Vacanze Riva Verde (Altidona) con 122.229 in linea col dato di NumanaBlu Island (in provincia di Ancona) con 129.259. Una performance, nel complesso decisamente lusinghiera per la piccola provincia fermana dove è già tempo di prenotazioni per la prossima stagione. "Sono dati molto significativi – conclude Gatti – che evidenziano, non solo la conferma del settore, ma uno suo sviluppo sostanziale che va considerato anche in prospettiva e in riferimento agli strumenti necessari a ulteriori incrementi".

Marisa Colibazzi