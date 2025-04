Una stagione molto deludente anche se a gennaio dopo le vittorie ad Ancona ed in casa con l’Atletico Ascoli pensavamo ad una classifica diversa. Di certo non all’alta classifica ma ad una salvezza tranquilla. Purtroppo qualche giocatore che doveva dare di più non è stata all’altezza di una Fermana combattiva che avrebbe dovuto giocare con il sangue agli occhi e la conseguenza è una classifica del genere. Mi riferisco ai giocatori più esperti che avrebbero dovuto trascinare il resto della squadra e invece non lo hanno fatto. Dal futuro non sappiamo cosa poter aspettarci, l’auspicio è quello di avere comunque al comando persone che possano investire e che abbiano a cuore la Fermana.