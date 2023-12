Una stella di Natale in regalo dal centro sociale anziani

Anche i centri sociali anziani, in occasione delle feste di fine anno, organizzano momenti di aggregazione. Nel centro socio culturale di Casette d’Ete, ad esempio, oggi iniziano i tesseramenti e a chi rinnova la tessera, o a nuovi soci, viene regalata una bella pianta di stelle di Natale (offerte dal vivaio Talamonti). E stavolta, il direttivo ha deciso di fare di più: "Per far conoscere la nostra realtà oltre che per ampliare il numero dei soci o dei sostenitori – hanno spiegato i dinamici associati – distribuiremo una stella di Natale a tutte le attività commerciali della frazione". Un modo diverso dal solito per ringraziare chi ha sempre mostrato un pizzico di attenzione per la vita del centro sociale anziani sostenendone l’attività, ma anche un modo gentile per approcciare quanti ancora non hanno confidenza con questa realtà. "Siamo sempre pronti quando si tratta di organizzare qualcosa per vivacizzare la vita nella frazione – concludono - tant’è che ci siamo anche noi tra le associazioni promotrici della festa di Natale (oggi, dalle ore 10, in piazza Mazzini, ndr) e del presepe vivente nella Basilica di Santa Croce del 6 gennaio".