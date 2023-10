Una struttura polivalente nella vuota piazza Colonna

di Alessio Carassai

Potrebbero iniziare la prossima primavera i lavori per la realizzazione della struttura strategica nella piazza lasciata libera a Piane di Montegiorgio dopo la demolizione di palazzo Colonna. La rimozione dello stabile realizzato intorno agli anni 60’ e mai ultimato, che per decenni ha rappresentato un simbolo di ‘degrado’ per la popolazione di Piane, è stata una delle procedure che più ha impegnato la precedente amministrazione, che aveva programmato oltre alla demolizione, un’operazione strategica per la realizzazione di una struttura comunale strategica attraverso fondi sisma per un valore di circa 750.000 euro. "Il progetto per la realizzazione della struttura strategica in quello che resta di piazza Colonna a Piane – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Alan Petrini – è rimasto pressoché identico, ma negli ultimi anni a seguito dell’aumento dei prezzi delle materie prime, c’è stata una continua rivisitazione del prezzario. Dopo le opportune verifiche tecniche, l’importo è arrivato a circa 1 milione di euro, ma la cosa importante è che il progetto definitivo recentemente è stato sottoposto alle verifiche dell’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), l’ente di controllo che verificherà tutte le pratiche. Un passaggio importante che ci permetterà di portare avanti il progetto. Siamo fiduciosi di poter ricevere che entro l’inizio del prossimo anno il nulla osta a procedere, e quindi di poter avviare le pratiche per la gara di appalto dell’opera. E’ possibile ipotizzare che entro primavera 2024 potranno iniziare i lavori. Un progetto importante che abbiamo voluto e che la nostra amministrazione ha seguito con attenzione in ogni sua parte. La struttura servirà oltre a riqualificare l’area a garantire nuovi servizi a favore di tutta la comunità in caso di emergenza e non solo". La nuova struttura avrà la funzione di accogliere il deposito della Protezione civile, e ospitare nuovi servizi in favore della popolazione di Piane, inoltre è stata pensata per poter assolvere in caso di emergenza o calamità alle principali funzioni pubbliche per dare continuità all’attività amministrativa.