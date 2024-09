Una suola "riciclabile al 100%". Ecco il nuovo materiale green

L’ultima frontiera della soft fashion by Dami è una ‘Nuvola’, termine evocativo scelto per fondi per calzature super light, realizzati in materiale Tr ecosostenibile che sono l’ennesima innovazione dello storico suolificio elpidiense. Una rivoluzione della gentilezza con cui Dami ridisegna il concerto di comfortness, di comodità, declinato in una originale collezione che sarà presentata in esclusiva nello stand di Dami, al Lineapelle della fiera Rho, la mostra internazionale di pelli e accessori per l’autunno inverno 2025-2026. La nuova frontiera della leggerezza è resa possibile grazie a tecnologie studiate con l’obiettivo di diminuire drasticamente il peso della suola, mantenendone elevati i livelli di performance. Da diversi anni, Dami, impresa erede di una tradizione artigiana e calzaturiera, sta imprimendo una svolta decisiva nel mondo della moda ‘smart & light’ consapevole, orientata verso il green, sperimentando i più avanzati approdi dell’eco-research. Lo ha fatto anche con la sperimentazione del materiale ultraleggero Etpuper la suola, rendendola "riciclabile al 100% con un peso specifico di 0,20, con tecnologia ad esplosione di azoto. L’Etpu è a bassa densità, buona ammortizzazione e alta resilienza. Sono stati inserite due foglie rosse e blu: spirazione autunnale per le city running shoes" spiega Elisabetta Pieragostini, ceo di Dami. Le ‘Nuvole’, garantiscono una maggiore traspirazione e una fluidità aerea dinamica e sottile, ma soprattutto c’è una concreta riduzione degli impatti ambientali tramite la ’New 3D’ Generation che diminuisce il consumo energetico.

Marisa Colibazzi