Una super Cocciaretto sconfigge Kenin

A dir poco fantastica Elisabetta Cocciaretto, la tennista di 21 anni, n. 69 WTA, residente a Fermo, ma nata e cresciuta sportivamente nella scuola di tennis del circolo di Porto San Giorgio: alle semifinali dell’Hobart international torneo WTA 250 da 259.303 dollari, sconfigge con il punteggio 75 46 61 dopo una battaglia di due ore e otto minuti la statunitense Sofia Kenin ex n.4 del ranking e campionessa agli Australian Open del 2020. Oggi la ragazza fermana componente della squadra azzurra si giocherà il titolo con un’altra statunitense: Lauren Davis, proveniente dalle qualificazioni. In ogni modo dal n.69 la Cocciaretto salirà al n.48 WTA. Quella di oggi per lei è la prima finale in un torneo del circuito maggiore e lo festeggia con l’ingresso in top 50 in classifica.