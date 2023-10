"Una targa agli storici calzaturifici che vantano 30 anni di attività"

Lo scorso anno, nell’intento di valorizzare il settore del commercio, l’amministrazione aveva individuato i negozi storici della città, quelli che potevano vantare oltre 30 anni di attività continuativa, consegnato loro (erano 70) targhe in ceramica dipinte a mano da affiggere nei propri locali a testimonianza della longevità dell’esercizio commerciale. "Quest’anno – anticipa il presidente del consiglio, con delega al commercio, Nicolò Venanzi – vogliamo andare a individuare i calzaturifici storici e dunque quelli che, vantano oltre 30 anni di attività. Anche a loro, sotto Natale, consegneremo una targa da esporre in azienda". E’ una delle novità emerse dalla riunione con i commercianti, "che è stata anche abbastanza partecipata – riferisce Venanzi – e che è una di quelle che organizziamo periodicamente".

L’occasione è stata utile per fare il punto della situazione dopo gli eventi estivi, "in particolare di quelli che sono stati organizzati insieme e che sono tutti ben riusciti" e, ovviamente, per cominciare a organizzare qualcosa per il periodo natalizio. Di sicuro c’è che torna l’iniziativa dei buoni di Natale, seppure in una versione diversa rispetto allo scorso anno: "Amministrazione e commercianti si mettono insieme per organizzare l’operazione dei buoni acquisto. L’idea, da definire nei dettagli, è di consegnarli agli imprenditori affinché li distribuiscano tra i loro dipendenti – spiega Venanzi – che, a loro volta, potranno spenderli solo nei negozi della nostra città. Un discorso che vale anche per lavoratori che non sono residenti a Montegranaro. Anche loro, potranno utilizzare i buoni per acquisti da fare esclusivamente nelle attività della città. In questo modo, pensiamo di incentivare e sostenere le attività dei nostri commercianti anche con chi viene da fuori. Presto comunicheremo le modalità di questa iniziativa". Oltre a questo, è stato proposto di addobbare le vetrine secondo un tema che sarà scelto insieme e di altre iniziative che si possono mettere in campo. L’obiettivo principale è sempre quello: far sì che i clienti siano incentivati a frequentare i negozi sotto casa, anziché andare altrove.

