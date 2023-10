Una targa in memoria di Roberto Tomassetti

La targa apposta pochi giorni fa nell’area verde della frazione Luce e che darà il nome a quell’area è dedicata a Roberto Tomassetti, vice presidente della Croce Azzurra, vinto a soli 52 anni dal Covid. La proposta dell’intitolazione è venuta al Comune da un comitato spontaneo di cittadini che hanno voluto creare una occasione di ricordo per questo volontario indefesso, attivissimo nella pubblica assistenza ma non solo. Alla cerimonia hanno presenziato anche la famiglia, un nutrito gruppo di militi della Croce Azzurra, tanti cittadini e l’amministrazione comunale. E’ toccato al sindaco Alessio Pignotti scoprire la targa: "Abbiamo accolto la proposta arrivata dai cittadini per ricordare un uomo che è stato sempre molto presente nel mondo del volontariato, che era innamorato della vita e che ha saputo mettere la sua esperienza e generosità a disposizione della collettività, anche attraverso la promozione di eventi benefici". Un lungo e caloroso applauso ha accolto la cerimonia.