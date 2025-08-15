Una targa per il ’Frog’s Club Sport’: "Premio che ci riempie d’orgoglio"

Il Frog’s Club Sport ha ricevuto dal sindaco Valerio Vesprini una targa celebrativa per la recente vittoria del campionato interregionale di E-sport Lnd e la conseguente promozione nella categoria superiore. Sul riconoscimento è scritto: "A nome mio personale e dell’intera cittadinanza esprimo i più sinceri e sentiti complimenti per la prestigiosa vittoria e la meritata promozione nel campionato di sport elettronici. Un traguardo che testimonia come lo sport, anche nelle sue forme più innovative, sia capace di abbattere ogni barriera, promuovendo socializzazione, inclusione e valori positivi tra i giovani del nostro territorio".

Vesprini ha inoltre sottolineato come il successo del Frog’s Club Sport rappresenti non solo un traguardo ma anche un esempio di come le discipline digitali possano essere veicolo di aggregazione, crescita e valori sani. La realtà è nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere lo sport in tutte le sue forme: dedica questo risultato a tutta la comunità sangiorgese e rinnova l’impegno a portare alto il nome della città anche nella prossima stagione. "Questo riconoscimento ci riempie d’orgoglio - ha commentato il presidente del Frog’s Club Sport Alessandro Lamona - e ci sprona a continuare a lavorare per far crescere il progetto, coinvolgendo sempre più giovani e diffondendo la cultura sportiva anche nel mondo degli Esports".