Una targa per ricordare Nassirya

Nel 20esimo anniversario della strage di Nassiriya, il Comune di Montegranaro ha voluto ricordare le vittime di gravissimo attentato con una targa commemorativa e con un incontro in cui porterà la sua testimonianza un sopravvissuto ai tragici accadimenti, il maresciallo ordinario Paolo Di Giovanni, Medaglia d’Oro e Croce d’Onore per le vittime del terrorismo. Domenica, dopo la Santa Messa (ore 10) nella Chiesa di San Liborio, il corteo si sposterà verso il Largo Martiri di Nassiriya, presso il Campo Boario, con la partecipazione della Banda musicale Omero Ruggieri dove, dopo il saluto delle autorità, ci sarà lo scoprimento della targa. Alle 16,30, nella sala consiliare, il convegno ‘Nassiriya, per non dimenticare’ cui interverrà il testimone diretto di quella strage. Una iniziativa voluta dall’amministrazione e dalla locale sezione dell’Associazione Carabinieri in congedo per ricordare i carabinieri e militari che erano in Iraq per un’operazione di pace. Nella strage persero la vita 12 carabinieri, 5 soldati dell’esercito, 2 civili, 9 iracheni; feriti 15 carabinieri, 4 militari e un civile. "E’ un doveroso tributo ai 19 nostri connazionali, vittime del più grave attentato che le Forze Armate italiane abbiano subito dalla fine della seconda guerra mondiale. Anche la nostra città – afferma il sindaco Endrio Ubaldi – avrà un luogo. In cui onorare la loro memoria"