‘Una torre di libri’. Gio Evan primo ospite

Gio Evan è il primo ospite, oggi (ore 18, sala ‘Gigli’) dei quattro appuntamenti che segnano l’anteprima d’eccezione della seconda edizione di ‘Una torre di libri’ che è stato pensato come un vero e proprio festival del libro, promossa dal Comune in collaborazione con l’agenzia editoriale PSEdit e la libreria Giunti. Un pre-festival in cui oltre all’incontro odierno con Gio Evan, cantautore, scrittore, poeta, residente della vicina Sant’Elpidio a Mare, che presenta il suo ultimo romanzo ‘Le chiamava persone medicina’ (Rizzoli), sono previsti incontri il 16 maggio con lo scrittore e performer Cesare Catà con la sua ultima opera ‘Addio, cavaliere’ (LiberiLibri); il 6 giugno, lo scrittore fermano, Angelo Ferracuti candidato al Premio Strega con ‘Il figlio di Forrest Gump’ (Mondadori) e il 29 luglio, gli Unconventional Affair con lo spettacolo ‘Books stories Tunes – sei gradi di separazione, sei capolavori della letteratura contemporanea, sei ritratti in musica dei protagonisti’.

"Quest’anno abbiamo pensato di trascorrere un po’ più tempo insieme, strutturando un pre festival che ci introdurrà in una atmosfera densa di racconti, avventure, storie, viaggi e percorsi – dicono l’assessore alla cultura, Elisa Torresi che in questo progetto è validamente coadiuvata dai consiglieri Gioia Di Ridolfo e Francesco Pacini – in attesa degli autori che animeranno le serate estive". Ad agosto, le vie, la piazza e la spiaggia si animeranno grazie alle voci di grandi autori italiani nella seconda edizione di ‘Una torre di libri’ in programma dall’8 al 10 agosto. "Un festival letterario – concludono assessore e consiglieri - dedicato a lettori grandi e piccoli, con scrittori e giornalisti, che si concluderà con la Fiera del libro ‘Made in Marche".