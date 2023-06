Una tre giorni di Pro loco in festa

La settimana prossima, nei giorni 30 giugno, 1 e2 luglio, andrà in scena a Porto San Giorgio la Regina delle manifestazioni estive: lo start di Pro Loco in Festa sarà alle ore 12 di venerdì prossimo, mentre il taglio del nastro, anticipato alle 16,30 da un convegno sulle tradizioni e i social nell’evoluzione delle Pro Loco avverrà alle le 18,30 sempre di venerdì n,ella piazzetta Silenzi. Pro Loco in festa è una manifestazione unica in Italia che ha fatto registrare sempre un grande successo e garantito migliaia di presenze. È arrivata alla ventunesima edizione senza mai aver perso un colpo perché ogni anno gli organizzatori la vivificano, introducendo delle novità. Quelle di quest’anno riguardano la partecipazione di ben 12 associazioni al di fuori delle province di Ascoli e Fermo, che a loro volta ne garantisco 19 mentre due sono straniere (Ungheria). In totale ne sono 29. Allestiranno i propri stand sul lungomare e per offrire le specificità enogastronomiche dei Comuni di provenienza. Il lungomare nei tre giorni della festa si trasformerà in un immenso ristorante a cielo aperto, con possibilità di scegliere su un menù di 29 specificità, una per ognuna delle 29 Pro Loco presenti. Insomma da leccarsi i baffi! Tra le novità di quest’anno uno shw cooking con il noto chef e influenzer Max Mariola, alle ore 20 di sabato in piazza Bambinopoli. "Pro Loco in festa è diventato un contenitore di tutto ciò che riguarda tradizione, cultura arte e gastronomia" sostiene il presidente regionale dell’Unpli, Marco Silla. D’accordo con lui il sindaco Valerio Vesprini, secondo cui la Pro Loco è il braccio armato di un’amministrazione: "Questo evento segna l’inizio dell’estate ed è testimonianza di un’organizzazione ben strutturata" aggiunge l’assessore al commercio, Giampiero Marcattili, mentre il presidente dell’Unpli delle provincie di Ascoli e Fermo, Quinto Sagripanti, afferma che "novità ed entusiasmo sono gli aspetti caratterizzanti di Pro Loco in Festa 2023". Tradizione e innovazione saranno i principi a cui improntare le iniziative concludono i referenti della Pro Loco locale, Giorgia Squarcia e Vittorio Quondamatteo.

Silvio Sebastiani