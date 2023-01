"Una tre giorni storica" Montelparo si riempie per la sagra del baccalà

Storia e tradizioni si ripetono con rinnovato entusiasmo anche quest’anno a Montelparo, dove ieri ha preso il via la sagra del Baccalà che si concluderà domani. Promossa in onore di Sant’Antonio Abate, la sagra ha la natura di una vera rievocazione storica. E’ nata infatti nel 1703 quando i frati agostiniani offrirono ai paesani piatti di baccalà come ricompensa per aver contribuito alla ricostruzione di una parte del monastero crollato a causa del terremoto. Per esattezza la porzione donata fu ‘un coppu’ corrispondente a circa 250 grammi della porzione di oggi, unitamente a pane e vino. La tradizione vuole che il ‘coppu’ di baccalà, sia stato un dono ripetuto negli anni dagli agostiniani fino alla loro presenza al convento. La stessa ricetta poi, è stata custodita con fedeltà dai montelparesi a fronte delle vicissitudini di oltre 300 anni di storia ed è stata tramandata da padre in figlio, fino ad oggi. Più di 17 i quintali di baccalà cucinato dal Comitato Sant’Antonio, pronto ad accogliere le migliaia di buon gustai che nella tre giorni raggiungono Montelparo, grazie anche alla collaborazione delle associazioni locali e dell’amministrazione.