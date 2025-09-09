"Una vacanza indimenticabile". Il progetto che porta al mare persone malate di Alzheimer

I desideri non invecchiano, quasi mai, con l’età. È questo lo slogan di una vacanza tutta particolare, dedicata a persone non più giovanissime e con una diagnosi di Alzheimer. Si chiama ‘Una vacanza indimenticabile’, pensata invece per chi sta cominciando a dimenticare la sua vita, l’associazione Afam Alzheimer uniti Marche odv da cinque anni porta più di cento malati al mare, per dimostrare che il sorriso, una canzone, il profumo del mare, possono aiutare le terapie. Per la quinta edizione della vacanza indimenticabile è stato scelto il camping fermano Spinnaker, il titolare Andrea Recchioni ha messo a disposizione la struttura e si è impegnato anche ad acquistare materiali, attrezzature, sedie, adeguate alle persone con fragilità. Tutto è iniziato con una signora di 91 anni che non aveva mai visto il mare, raccontano Manuela Berardinelli e Susanna Cipollari, due anime del progetto: "Poi c’erano gli altri che avevano avuto la diagnosi di Alzheimer e credeva che la vita fosse finita, che non si potesse più desiderare niente. Noi abbiamo portato avanti con convinzione l’idea che i desideri, il divertimento, il sorriso, le canzoni condivise, i laboratori, le piccole esperienze potessero invece fare una grande differenza".

Gli ospiti, un centinaio che si sono alternati a gruppi per quattro settimane, hanno vissuto il territorio fermano, sono stati al mercatino del giovedì, hanno avuto piccole gite e i piedi a bagno in riva al mare. Hanno avuto modo di sperimentare la vita in piccoli appartamenti senza barriere, seguiti dagli operatori dell’associazione e dai propri assistenti: "Sono esperienze che davvero dimostrano i benefici di piccole attività, anche con una diagnosi di Alzheimer, ha spiegato il neurologo Eugenio Pucci intervenuto in una serata di riflessioni al termine dell’esperienza fermana, ho sempre sostenuto che i malati hanno la necessità di continuare a vivere le loro passioni, che devono continuare a ballare se amavano ballare, devono avere esperienze positive e sentirsi ancora parte della comunità. Questa vacanza dimostra che davvero tutto questa fa la differenza, le persone che hanno partecipato, oltre a dimostrare in maniera evidente la loro gioia, hanno ridotto i disturbi del comportamento e si sono sentiti più sereni. Sono momenti di normalità che aiutano a non sentirsi diversi, esclusi, fuori ormai dalla vita attiva". "Le persone anziane continuano a desiderare, spiegano ancora Beradinelli e Cipollari, molto si può fare, si può rispettare la persona in quanto tale, si possono portare sorrisi, affetto, comprensione e ridurre così l’infelicità e anche il consumo di farmaci. Abbiamo tante persone vicine, c’è stata una bella raccolta fondi che ci ha consentito di sostenere le spese degli operatori presenti, ci sono state tantissime esperienze tutte vissute con il tempo che ci vuole, nella cura e nella condivisione, con l’incontro tra generazioni, cantando tutti insieme una canzone che ciascuno ha vissuto profondamente".

Angelica Malvatani