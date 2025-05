Una vetrina per i giovani talenti

Da domani a domenica l’Internazionale Cycling Festival si propone come un volano prestigioso del territorio marchigiano, attraverso l’organizzazione di gare che mirano a lanciare i futuri campioni verso le categorie superiori. Ambasciatori di questa nuova edizione i comuni di Porto San Giorgio e Urbisaglia che diventano i due centri nevralgici delle categorie agonistiche del ciclismo. Grazie alla perfetta sintonia tra le istituzioni locali e gli sponsor del territorio, l’ideatore Vincenzo Santoni ha saputo trasformare, in pochissimi anni, l’Internazionale Cycling Festival in una delle realtà più apprezzate del ciclismo agonistico giovanile. Spicca Lorenzo Milesi, che nel 2021 si classificò secondo nella cronocoppie di Porto Sant’Elpidio. Dopo essere stato nel 2023 campione del mondo a cronometro under 23, oggi corre il Giro d’Italia.