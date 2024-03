Una vita da incubo per quindici anni. Picchiata e violentata dall’ex marito

L’aveva sottoposta per ben 15 anni ad una lunga serie di pestaggi, vessazioni psicofisiche e tentati stupri. Per questo motivo un albanese di 45 anni, residente a Montegranaro, è finito davanti al tribunale di Fermo per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. Vittima dei numerosi soprusi la ex moglie residente a Fermo, che si è costituita parte civile attraverso il suo legale di fiducia, l’avvocatessa Anna Indiveri. Il processo ha preso il via con la testimonianza dei carabinieri che hanno ricostruito gli episodi consumatisi a partire dal 2005 fino ad arrivare al 2020, nel periodo in cui il matrimonio era ancora in corso e durante quello della separazione. Il marito aveva sottoposto la moglie a reiterati maltrattamenti tra le mura domestiche, costringendola a subire vessazione, sia fisiche che psicologiche, e perduranti umiliazioni anche in presenza dei quattro figli minori.

La vita della donna era diventata un inferno fino a quando, disperata e sfinita dalle continue violenze, aveva deciso di denunciare il marito. Le indagini avevano permesso di ricostruire l’atteggiamento dispotico e aggressivo dell’uomo che la picchiava di sovente e la colpiva al volto ogni volta che scoppiava un litigio. Come se non bastasse, più volte aveva tentato di aver rapporti sessuali con lei contro la sua volontà, così come era accaduto nell’agosto del 2020 quando, costringendola a stendersi sul letto, le aveva divaricato e sollevato con forza le gambe, tentando di toccarle le parti intime e non riuscendovi solo grazie all’arrivo e all’intervento della figlia 16enne, accorsa in soccorso della madre a seguito delle grida e delle disperate richieste di aiuto della donna. In quella occasione il comportamento violento del marito le aveva procurato lesioni personale ed ecchimosi multiple.

I reiterati comportamenti del 45enne albanese avevano instaurato un clima in famiglia di continua angoscia e paura, con la moglie terrorizzata dalla possibilità di essere picchiata e violentata, i figli sgomenti e spaventati per i soprusi e le violenze subite dalla madre di cui erano continui spettatori e dal generale clima di violenza e terrore generato dalla condotta del padre. Un incubo che aveva visto la parola fine solo quando la donna aveva trovato il coraggio di denunciare il suo aguzzino, nel frattempo diventato ex marito.

Fabio Castori