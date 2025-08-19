"Una vittoria che dà più autostima alla Samb"

"Un successo che ci deve dare ancora più autostima". Stefano De Angelis vede nella vittoria della Samb sulla Vis Pesaro un ulteriore motivo di crescita della formazione diretta da Ottavio Palladini. "E’ stata -aggiunge- una partita particolare giocata dinanzi a 6.500 persone. Numero impressionante per un match di Coppa Italia di Serie C. E stato estremamente importante avere superato l’impatto emotivo all’ingresso sul terreno di gioco e nei primi minuti, dimostrando in campo il giusto atteggiamento. Poi è venuto anche il successo dopo una buona prestazione e ne siamo felici. Ma per noi cambia poco. Dobbiamo continuare a lavorare e crescere ancora di più. Questa vittoria così come la sconfitta della scorsa settimana non può indurci a mutare il modo di proporci in campo. Abbiamo delle potenzialità importanti e bisogna migliorarle. La vittoria sulla Vis Pesaro ci permette anche di lavorare con la dovuta serenità e preparare al meglio la gara con il Bra". De Angelis si aspettava una cornice di pubblico così imponente? "San Benedetto è una grande piazza che possiede una marcia in più. Me l’aspettavo anche perché l’entusiasmo introno la squadra era palpabile. Una passione che non ha uguali. Siamo orgogliosi di rappresentare una tifoseria del genere e faremo di tutto per averla sempre più vicina. Sarà nostro compito portarla ogni domenica dalla nostra parte con prestazione sempre più convincenti". Il mercato chiude il primo settembre, dobbiamo aspettarci novità? "Quindici giorni sono tanti. Di certo non opereremo tanto per fare qualcosa. Abbiamo già in organico tanti calciatori e siamo contenti di averli a disposizione. Sui giovani faremo le nostre valutazioni e decidere se darli in prestito per farli maturare prima. Da qui fino alla fine, vedremo ciò che il mercato ci potrà dare". Domenica arriva il Bra. "Come noi lo scorso anno ha vinto il campionato ed è una squadra che ha entusiasmo. Le prime giornate, poi, sono sempre difficili perché le insidie sono dietro l’angolo. Dobbiamo prepararci bene perché sarà una gara estremamente impegnativa in cui bisognerà essere pronti mentalmente e fisicamente".

De Angelis sono ben tre i derby con l’Ascoli. "Il nostro primo obiettivo è quello di partire bene in campionato. Ci penseremo quando sarà la volta di incontrare i bianconeri. Sono contento per il presidente Massi, sambenedettese doc, perché è riuscito a riportare la Samb in C e a fare rivivere l’emozione del derby ad una tifoseria che l’aspettava da tempo. Ne faremo tre e questo è un motivo di grande orgoglio. Un grande applauso va fatto alla famiglia Massi". Squadra. La Samb si allenerà al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo fino a giovedì. Domani, invece, tornerà a calcare l’erba del Riviera con il club rossoblù che si riserva le porte chiuse per entrambe le sedute di allenamento. La gara di esordio in Serie C con il Bra è in programma venerdì alle ore 21.15. Contro i piemontesi mancherà Nouhan Tourè che deve scontare i due turni di squalifica rimediati nei play off con la maglia del Teramo.

Benedetto Marinangeli