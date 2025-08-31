Un’altra bomba d’acqua . Sottopassi chiusi e disagi. Paura per un fulmine

Danni e disagi da maltempo, ieri pomeriggio su tutto il territorio Fermano, colpito da forti piogge e temporali. I problemi maggiori si sono registrati sulla costa, in modo particolare nella zona compresa tra Fermo nord e Porto San Giorgio sud, dove i sottopassi sono stati invasi dall’acqua, alcuni dei quali rimasti chiusi al transito. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo chiamati anche a salvare persone imprigionate nelle auto. E’ successo a Santa Maria a Mare nel sottopasso che porta ai campeggi, dove tre persone a bordo di una macchina bloccata nel sottovia, sono state tratte in salvo dai pompieri, dopo essersi portate sul tettino dell’auto, poi recuperata anch’essa. Tanti gli interventi per allagamenti in tutta l’area sangiorgese dove l’acqua ha invaso anche la zona del cimitero. Non sono mancati notevoli disagi alla viabilità a causa della cospicua quantità di pioggia caduta che ha trasformato le vie della città, in fiumi. Il violento acquazzone, ha colpito tanti bagnanti di sorpresa, scappati dalla spiaggia per ritrovarsi ad attraversare la città d’acqua. I temporali si sono manifestati a macchia di leopardo su tutto il territorio Fermano colpendo anche l’interno, con diversa intensità. Tra le zone più battute dal temporale, il territorio di Lapedona, dove un fulmine caduto su un’abitazione, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il lampo ha provocato danni agli apparecchi elettrici ma non a persone. Decine le chiamate al 115 per allagamenti (anche in zona Palmatea) concentrate intorno alle 17 mentre gli interventi sono proseguiti in coda fino a tarda sera.

Paola Pieragostini