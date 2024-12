Un’altra domenica di festa

E’ sempre più presa nell’inesauribile tourbillon delle feste la città che si prepara a un finale d’anno ricco di attrazioni e iniziative, con i numerosi appuntamenti previsti in centro, promossi dal Comune o da commercianti e associazioni.

Le ultime due domeniche dell’anno, oggi e il 29 dicembre, in piazza Garibaldi, ci sarà ‘Bimbi in piazza’: dalle 10 in poi, spazio a giochi da strada, gonfiabili, baby dance, truccabimbi, bolle giganti, animazione insieme a simpatici clown per il divertimento di grandi e piccini.

E poi c’è la programmazione di fine anno dell’associazione di commercianti e ristoratori ‘Gli amici di Cesare’ di via Battisti. Oggi, dalle 18 in poi, musica live nella piazzetta di via Battisti, con i Metro Night. Il 24 dicembre, a mezzanotte, dj set da Richard’s Bbq. Il giorno di Natale, dalle 18, parte la Christmas Beer Night con dj set e Radio Faleria, a cura di Taxi Bar e I Santi. Il 26 dicembre, After Christmas party: lungo via Battisti ci saranno tre punti musica con band e dj dalle 18 in poi.

Appuntamento clou la sera del 30 dicembre con Aspettando Capodanno. Dalle 22, parte una serata con Radio Subasio e i suoi speaker e dj. Musica anche il 31 dicembre con un appuntamento organizzato da Polpette&Pampero e Richard Bbq con i dj Frans e Miki Mercuri.

"Prima di essere ristoratori ed esercenti siamo persone che vivono a Porto Sant’Elpidio, teniamo alla nostra città e vogliamo fare la nostra parte per renderla attrattiva –sostiene il presidente de Gli amici di Cesare, Paolo Cannoni –. Abbiamo allestito un programma che coprirà buona parte delle serate tra Natale e Capodanno e ci auguriamo di richiamare un pubblico numeroso".

Sull’evento del 30 dicembre, "sarà un modo festoso per salutare il 2024 – commenta l’assessore al turismo, Elisa Torresi - con la partecipazione di un emittente di grande richiamo come Radio Subasio, mai venuta a Porto Sant’Elpidio".