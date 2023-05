Un’altra donna straordinaria: la poetessa monturanese Nanda Anibaldi

"Ho frequentato le elementari dalle Suorine di Monte Urano e ho concluso il mio percorso con ottimi risultati. Chiuso quel capitolo, però, per me non se ne riaprì uno nuovo a settembre, per le medie: sarei dovuta andare tutti i giorni a Sant’Elpidio a Mare e questo terrorizzò i miei genitori, che preferirono tenermi a casa. Passavo le mie giornate a leggere qualsiasi cosa reperissi in casa. Ma venne presto il momento in cui tutto questo non mi bastò più: volevo e dovevo tornare a scuola. Così mi sono ribellata, ho affrontato i miei genitori e, alla fine, l’ho spuntata io. E, prendendo lezioni private, ho recuperato in sette mesi i tre anni di medie pronta per la sfida più grande: il liceo classico e poi l’università". Potrebbero bastare queste poche parole, pronunciate da Nanda Anibaldi, per intuire la scorza, la tenacia e la tempra di questa donna incredibile. Classe 1938, docente di Lettere (prima al Preziotti, poi al Carducci), laureata sia in Lettere Moderne (studiò alla Sapienza) sia, più tardi, in Filosofia. Innumerevoli i saggi dei quali è autrice, svariati gli eventi culturali di cui è stata ed è promotrice, Nanda Anibaldi è poetessa di prim’ordine, con molteplici raccolte di versi all’attivo. Inoltre, la stessa è presidente della "Casa Museo", dedicata all’amato fratello Arnoldo Anibaldi, che – lo ricordiamo – era tra i cento migliori scultori al mondo ed è fondatrice del "Piccolo Museo della Poesia", collocato all’interno della Biblioteca comunale ‘Ada Natali’ di Monte Urano: uno dei pochissimi esempi di Museo della poesia in Italia e in Europa. Donna forte, decisa e coraggiosa la nostra Nanda. Come quella volta che, 19enne, ebbe l’ardire di affrontare il preside della facoltà di Lettere della Sapienza per chiedergli di poter sostenere l’esame di letteratura latina, nonostante la sua appendicite l’avesse tenuta lontana dai banchi senza firmare le presenze.