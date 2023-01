Un’app per segnalare emergenze

L’invito del Comune di Monte Urano è quello di scaricarla e usufruirne in modo del tutto semplice e gratuito. Si tratta di FlaMii, un sistema informatizzato usato in tutta Italia da diversi comuni compreso Monte Urano, che consente di inviare molto rapidamente molti messaggi email, sms d avvisi su smartphone, per raggiungere tantissimi utenti in tempo reale. "Il sistema viene già impiegato – ricorda la sindaca Moira Canigola – ed è operativo nel caso di emergenze gravi, come alluvioni o terremoti, di allerte meteo, ma anche in occasione di altre attività della vita del Comune, come ad esempio la chiusura straordinaria delle scuole o importanti limitazioni al traffico veicolare. Vogliamo incentivare ancor di più i monturanesi a scaricare l’app FlagMii".

Si installa l’app, ci si registra e poi si attivano i servizi specifici per il proprio comune seguendo la procedura guidata. Già 1600 i cittadini registrati che possono decidere autonomamente come ricevere gli avvisi, scegliendo tra email, sms o notifiche attraverso Telegram o l’App IO. Le informazioni arriveranno automaticamente ed in tempo reale, così da consentire al cittadino di agire tempestivamente o di adeguarsi alle circostanze segnalate, anche in virtù di successivi aggiornamenti che arriveranno in maniera perentoria e costante. "Invitiamo tutti ad usufruirne – conclude Canigola – spendendo pochi minuti del proprio tempo nella registrazione, per avere poi in cambio un servizio di filo diretto con tutto ciò che riguarda il territorio comunale".

Roberto Cruciani