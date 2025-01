Un’assemblea contro il nuovo. Ddl sicurezza

Assemblea contro il Ddl Sicurezza alle 18,30 di domani, sabato 25 gennaio, con l’avvocato penalista Paolo Cognini (foto), nella sede del Csa centro sociale autogestito, al 211 del viale della Vittoria. Dal documento curato dai centri sociali Marche si legge una breve introduzione all’evento in programma: "La legge Piantedosi-Nordio-Crosetto segna un altro passaggio fondamentale nella complessiva ridefinizione dell’ordinamento giuridico – spiegano dal csa –. La dinamica di innalzamento delle pene e le nuove ipotesi di reato, al di là delle implicazioni dirette che esse producono, sono sintomatici di una cultura giuridica che cancella alla radice alcuni paradigmi fondamentali del pensiero giuridico moderno, come quello, ad esempio, della presunzione di innocenza o quello della proporzionalità della pena in rapporto all’effettiva offensività della condotta assunta come delittuosa. Si riafferma, invece, l’idea rozza e primitiva che tanto più la pena è sproporzionata e tanto più riesce ad essere dissuasiva: per intenderci, lo stesso ’pensiero giuridico’ con cui in altre epoche si giustificava l’impiccagione di un bracconiere.