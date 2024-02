Unconventional Affair stasera in concerto

Oggi (ore 18, auditorium ‘Giusti’) per Lagrù Music Club ci sono i The Unconventional Affair in concerto. La band è composta da Andrea Yanez Gasparrini, Adriano Brando Alessandrini, Jan Mozzorecchia e SistaLu e, dopo un anno di intensa attività in giro tra locali e teatri delle Marche, impegnati al seguito di produzioni teatrali e storytelling di cui hanno curato il tessuto musicale, il progetto The Unconventional Affair approda finalmente sul palco del ‘Giusti’. Un set di brani originali composti e arrangiati da Gasparrini e Alessandrini che si esibiranno affiancati dal polistrumentista e compositore Jan Mozzorecchia e con la giovane interprete dallo straordinario talento vocale SistaLu, protagonista del mondo della Drum&Bass e della musica elettronica. "Sarà un concerto immersivo - annunciano gli artisti -, un viaggio senza frontiere all’insegna della libertà di espressione, tra musica elettronica e suoni dal mondo, dove cornamuse, flauti, sitar indiano, percussioni si miscelano e si intrecciano su un tessuto di produzioni elettroniche e bit, in quel genere chiamato Trip Hop, nato negli anni ’90 e tuttora in continua evoluzione". Biglietto unico: 13 euro. Info: 328 / 7756579