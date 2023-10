Un’esposizione dedicata all’arte contemporanea

Oggi ‘Giornata del Contemporaneo’, la grande manifestazione nazionale promossa dall’associazione dei musei d’arte contemporanea italiani (Amaci) che, dal 2005, racconta la vitalità di tale espressione artistica al grande pubblico coinvolgendo musei, fondazioni, gallerie e spazi su tutto il territorio nazionale. All’interno di questo percorso si colloca l’associazione ‘Lou Capanneau’, francesismo per indicare un capannone che, adibito negli anni a diversi utilizzi a Lapedona in contrada Aso 23b, un gruppo di amici e artisti ha sognato e trasformato nella propria ‘home’. "Presso il nostro atelier - spiega il presidente Riccardo Angelini, fermano che si divide tra Moresco e Parigi dopo la laurea all’accademia delle Belle Arti di Bologna - dal 31 agosto scorso è allestita ‘Hanging’, la collettiva sul tema dell’oblio, visitabile fino all’8 ottobre dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 20 (7 ottobre: 10-13 e 16-20). Restare in bilico a un passo dal cielo e prossimi alla terra senza mai immergersi nel fluire ostentato delle cose: se il loro stato fosse dettato esclusivamente dalla natura, non esisterebbe il concetto di ira che nasce invece dal lottare contro ciò che tenta di deturparne l’essenza". Accanto alle opere di Angelini amante dell’uso di espedienti pittorici naturali in particolare di polveri di cocciniglia, clorofilla, cenere e grafite, presenti quelle dei colleghi: le sambenedettesi Althea e Carlotta Casiraghi con immagini fotografiche per valorizzare i dettagli che destano poca attenzione e passano inosservati; lo scultore pedasino Piergiorgio Asuni da sempre attento ‘alla forza vitale primordiale e all’idea che plasma la materia organica’; il pittore fermano Alessandro Di Sera che, da qualche anno, ha sperimentato la nuova tecnica di lavorazione della cera, materiale vitale in quanto sensibile alle condizioni ambientali.

Gaia Capponi