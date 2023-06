Un’estate dedicata ai libri Da Recalcati a Odifreddi

I libri come attivatori di pensiero, come occasioni per riflessioni profonde e per momenti di grande spessore. Torna la rassegna Fermo sui libri, un calendario di incontri con autori importanti, attorno ad un tema che quest’anno è ‘Pregiudizi’. L’assessore alla cultura Micol Lanzidei tiene a battesimo la rassegna, ideata da Oriana Salvucci, al via già sabato prossimo al teatro dell’Aquila, con l’unico appuntamento a pagamento per Massimo Recalcati: "’Fermo sui libri’ è una certezza della stagione estiva, abbiamo già aperto ad aprile con un’anteprima che ha visto ospite Francesco Piccolo e ripartiamo con Recalcati. È una rassegna che ha bisogno di un lavoro corale, che vede un lavoro di cucitura e di incontro per tutto l’anno e che però ha lo spessore dei grandi eventi". C’è l’appoggio della Fondazione Carifermo, col presidente Giorgio Girotti Pucci che plaude anche alla capacità di aprirsi alle realtà del territorio, su tutte il Conservatorio che ogni sera offrirà momenti musicali. La promessa di un sostegno costante da parte del Comune arriva dal dirigente Gianni Della Casa, impegnata anche la struttura della Biblioteca, con la direttrice Maria Chiara Leonori e Natalia Tizi che pure sottolineano: "Fermo sui libri è la rassegna centrale per la città, insieme lavoriamo su ‘Libri in piazza’, dedicato invece agli autori più locali, e alle letture al Girfalco per i più piccoli. Quest’anno promuoviamo una edizione plastic free, sui tavoli dei relatori ci sarà la nostra borraccia per l’acqua, il dono che diamo ai lettori più forti, a chi chiede più prestiti, come segnale di apprezzamento". Oriana Salvucci spiega che ogni incontro vale come un approfondimento, una lezione di vita, a partire da Recalcati sabato che farà un ritratto del mondo contemporaneo, una riflessione tratta dal suo ultimo libro ‘A pugni chiusi’. Il 29 giugno si torna a casa, Piazzale Azzolino, con Piergiorgio Odifreddi che con ironia smonterà i pregiudizi che circondano il mondo della scienza. Il 17 luglio, sempre a Piazzale Azzolino, ospite l’ex magistrato e saggista Gherardo Colombo che invece racconterà la sua visione del pregiudizio, spiegando come abbiamo riscritto in peggio i principi della nostra società. Si sposta a Villa Vitali il quarto incontro con due ospiti d’eccezione, l’umorista Dario Vergassola a colloquio con Moni Ovadia, mentre il 2 agosto nella chiesa di San Filippo spazio ad un autore intenso e intimo come Daniele Mencarelli e il suo ‘Fame d’aria’. Chiude la rassegna un giovanissimo poeta marchigiano, Giorgiomaria Cornelio, il 9 agosto. Per Recalcati posto unico numerato a 20 euro, su vivaticket.it, info 3384162283.

Angelica Malvatani