Un’estate di eventi con ’Marameo’ La guida da giugno a settembre

Un filo di creatività e amicizia che unisce cinque regioni, 40 comuni in totale, il comune di Matera, per 150 spettacoli dedicati ai più giovani. Sono i numeri di Marameo, il progetto di teatro per ragazzi nato con Marco Renzi e arrivato alla settima edizione. In calendario laboratori, incontri, eventi, per un progetto che è il più grande festival estivo di teatro per nuove generazioni in Italia. Si va avanti dal 14 giugno al 2 settembre, poi si guarda al mondo: "Quest’anno – racconta Renzi – andremo a concludere in Ucraina, l’anno scorso eravamo a Nairobi in Kenya, con operatori di diverse compagnie che volontariamente allestiranno laboratori e spettacoli a Leopoli, Kherson, Odessa e Zaporizhzhia". Nelle Marche sono 19 i comuni aderenti per 55 spettacoli, con l’Unione monti azzurri e l’Unione comuni Vallata del Tronto. La prima rassegna a partire è Utopia, una festa nazionale di teatro ragazzi che si terrà dal 14 al 16 giugno a Torre di Palme. Dal 18 al 20 giugno la scena si sposta a Montegranaro con il premio nazionale Otello Sarzi. Dal 6 al 27 luglio tocca a Estate da favola, a Civitanova Marche, dal 4 al 25 luglio sarà Parchi da favola, a Montegiorgio, il 9 luglio tocca a Montefiore dell’Aso, a Fermo favole e stelle raddoppia gli spettacoli, erano tre lo scorso anno, saranno sette in piazza del popolo. Per la Vallata del Tronto dal 13 luglio in scena Colline a vapore, per i Monte Azzurri Friku festival, dall’8 luglio al 2 settembre. E ancora, a Porto San Giorgio, dal 4 al 25 agosto Un mare di favole, chiude Lapedona con Pappappero, il 27 agosto.

"Un progetto grande che abbraccia mezza Italia, ci lavoriamo da 7 anni con grande soddisfazione come testimonianza di sinergia tra comuni e soggetti coinvolti", conclude. Una qualità sostenuta anche dalla Regione con il consigliere Marco Marinangeli. A sostenere l’iniziativa anche il presidente della Provincia, Michele Ortenzi, mentre l’assessora alla cultura di Fermo, Micol Lanzidei, parla di ponti fatti di cultura e di bellezza, a ingresso libero. Per Montegiorgio l’assessora Michela Vita apre i parchi, "i luoghi in cui i bambini si sentono più a loro agio, per dire sempre che il teatro è gentilezza, bellezza, da noi sempre gratuito perché dedicato a tutti". Giuseppe Taffetani, sindaco di Lapedona, spiega: "Abbiamo un labirinto, molto apprezzato, diamo un taglio preciso partendo dal fatto che san Quirico, il nostro patrono, è un bambino di tre anni". Per info www.marameofestival.it.

