Un'Estate di Servizi per Turisti e Visitatori a Fermo, Punti Informativi, Salvataggio a Mare e Summer Bus

Un’estate al servizio dei turisti e dei visitatori. Tanti i servizi attivati, dai punti informativi turistici al servizio di salvataggio a mare fino al Summer bus per dare sempre a chi arriva in città per il periodo di relax e riposo tutto ciò che è necessario per vivere al meglio la città. Un impegno su tutti i fronti che si è concretizzato con il moltiplicarsi dei punti informativi, a Lido di Fermo, fino al 10 settembre, al mattino 10.00 – 13.00, al pomeriggio 16.30 – 19.00, a luglio e agosto al mattino 9.30-13.30, pomeriggio 15.30-19.30. a Lido Tre Archi fino al 13 agosto nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica, al pomeriggio 16.00 – 19.00, dal 14 al 20 agosto tutti i giorni con i seguenti orari: 16.00 – 19.00. A Marina Palmense, dal 17 luglio al 27 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13, il sabato e domenica: 10.30-13.00 e 16.30 - 19.00, il mercoledì è chiuso. Il Comune di Fermo assicura nelle spiagge libere maggiormente frequentate da bagnanti un servizio di salvataggio a mare, con bagnini professionisti ed abilitati e dotati delle attrezzature di emergenza e sicurezza prescritte dalla legge, in convenzione con la City Service. In particolare, si sono aggiunte tre torrette a San Tommaso, Casabianca e Marina Palmense, tutte attive dalle 10 alle 18 a orario continuato. È stata sistemata una nuova cartellonistica posizionata sulle spiagge con tutte le informazioni utili per i bagnanti sulla balneazione. Le spiagge sono dotate di defibrillatori e sedie Job per le persone diversamente abili che possono essere prenotate e richieste ai Punti Informativi. Attivo anche un servizio navetta, in collaborazione con Steat, che dal mare porta a conoscere le bellezze di Fermo, un collegamento diretto dalla spiaggia alla città per far godere una vacanza in pieno relax, alla scoperta di eventi e itinerari ricchi di tesori. Il mercoledì è gratuito, sia linea nord che sud in occasione del Fermo Family Day. Il giovedì Ticket 2 euro e 35 per ogni corsa Attivo il numero unico di accoglienza turistica; chiamando lo 0734.343434 (tutti i giorni dalle 9 alle 19, anche su WhatsApp) un call center in italiano e in inglese fornirà a turisti e visitatori, informazioni su itinerari e servizi, indicazioni su dove mangiare e dormire, orari dei musei e dei vigili urbani, servizi sanitari, spettacoli e trasporto pubblico. Il progetto "Wifi-Marche Spiaggia Connessa", realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Marche e Comuni costieri, offre un servizio gratuito di connettività Wifi sulle zone costiere della Regione Marche. Per attivare il wi fi gratuito basta registrarsi sul sito della Regione.