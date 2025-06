Un’estate inclusiva, presentata la ’Stagione Lilla’

Porto San Giorgio si conferma città d’eccellenza dell’inclusività presentando, ieri in conferenza stampa la sua ’Stagione Lilla’, una serie di eventi dedicata alla disabilità e all’inclusione, spalmata sull’intera estate fino a settembre. L’iniziativa prende il nome dalla bandiera lilla che il comune ha conquistato due anni fa per l’impegno profuso nella promozione del turismo per le persone con disabilità. Alla conferenza sono intervenuti il sindaco Valerio Vesprini, l’assessore ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, il consigliere regionale Jessica Marcozzi, il consigliere comunale Giuseppe Maccarrone e Ramona Capriotti. Quest’ultima ha sottolineato come la "Stagione Lilla", ideata dalle associazioni e supportata dal Comune e dalla Regione, sia pensata per offrire alle famiglie eventi "studiati e strutturati" per le loro esigenze, superando le difficoltà di partecipazione agli eventi estivi tradizionali.

Il successo è già visibile, con grande partecipazione alla ’partita della solidarietà’ del 24 maggio e all’aperitivo ’sotto le stelle’ del 6 giugno, che ha visto i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Urbani servire ed è andato sold out. La Consigliera Regionale Jessica Marcozzi ha lodato l’amministrazione per essere stata il primo comune a ottenere la bandiera lilla, segno di un impegno continuo e costante, e ha ribadito la vicinanza della Regione alle persone diversamente abili e alle loro famiglie, anche attraverso il patrocinio e risorse economiche.

Il consigliere comunale Giuseppe Maccarone ha evidenziato come l’inclusività fosse un punto chiave del programma elettorale del sindaco Vesprini e come in tre anni si siano fatti passi avanti nell’abbattimento delle barriere culturali e fisiche, citando esempi come la ’spiaggia libera per tutti’, accessibile ai diversamente abili, e l’associazione ’Liberi nel Vento’ che promuove la vela integrata. L’assessore Lanciotti ha citato alcune iniziative della ’Stagione Lilla’ "Tra esse aperitivo sotto le stelle il 6 giugno. Skydriver 8 giugno, torneo di beach volley 27 giugno, voci nel silenzio insieme per l’autismo e la disabilità 27 luglio, camminata metabolica per l’officine metabolica".

Ha concluso il sindaco Vesprini: "L’Officina Sinaptica è l’associazione capofila che, insieme a tante altre realtà del territorio come Skydriver, ha collaborato alla creazione di questa ricca stagione. Porto San Giorgio si propone così non solo di indossare il vestito dell’inclusività, ma di viverla concretamente attraverso eventi che favoriscono l’integrazione a 360 gradi". Silvio Sebastiani.