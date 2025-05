"Uniamo le forze per il nostro futuro"

Candidato sindaco Rossano Orsili sostenuto da: Uniti per Orsili sindaco, Insieme per Sem, Per SEMpre Democratici, Per Sem, Noi per Orsili, Partecipazione Democratica, Con Rossano Orsili, Base Popolare: "Cari concittadini, ci sono quattro candidati sindaco e quattro coalizioni. Scegliete quella che più vi rappresenta, ma soprattutto non fate mancare la vostra presenza al voto. Ho lanciato un appello all’unità: uniamo le forze per affrontare insieme le sfide del futuro. Programmare, organizzare, condividere e comunicare: questo è il mio metodo di lavoro. Ci siamo confrontati con tantissimi cittadini, ma soprattutto con tantissime associazioni di volontariato, culturali e sportive. E’ da questa collaborazione che vogliamo partire per lavorare e per far crescere la città. Nei 10 anni durante i quali sono rimasto fuori dalla politica, non ho mai fatto mancare il mio sostegno a cittadini e associazioni soprattutto durante il commissariamento quando la politica è sparita. Per questa città Rossano Orsili c’è stato, c’è e ci sarà sempre, indipendentemente dal ruolo che svolgerà. In questa campagna elettorale abbiamo sentito molto parlare di filiera istituzionale. Noi siamo per il rispetto istituzionale perché la fascia tricolore non ha simboli di partito, le istituzioni non hanno simboli di partito e noi siamo aperti al dialogo con le istituzioni. Abbiamo valorizzato quanto di buono abbiamo in città e fatto la lista delle problematiche. Lavoreremo per risolvere i problemi del quotidiano e programmeremo investimenti per far crescere la città. Dovremo essere bravi a gestire le risorse della spesa corrente e soprattutto degli investimenti".