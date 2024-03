"Uniamo le forze per Monte Urano"

Elezioni comunali che si avvicinano e nell’attuale opposizione si delineano le forze in campo. Massimo Mazzaferro, capogruppo di ’CambiAmo Musica’, a che punto è il confronto con le forze civiche e di centrodestra?

"Abbiamo trovato la sintesi tra le varie anime, delineando il profilo di chi dovrà governare per i prossimi 5 anni. C’è bisogno di una persona giovane, che sappia dialogare con il mondo imprenditoriale e sociale perché egi stesso è in quel mondo e può comprenderne le necessità che, per troppi anni, sono state ignorate".

Anche Germano Craia ha confermato l’unione ormai fatta tra CambiAmo Musica e Libertà Monturanese.

"Abbiamo subito oltre venti anni di nulla, con l’ordinaria amministrazione fatta passare per straordinaria. Siamo l’unico comune del fermano che non ha avviato un’opera pubblica per la cittadinanza, qualche strada asfaltata o poco più. Abbiamo capito che per risollevare questo paese avremmo dovuto unire le forze".

Come vede Monte Urano al termine di questi cinque anni di amministrazione?

"Un paese spolpato, dove hanno venduto l’argenteria di famiglia (Monte Urano Gas, ndr) che poco aveva da dare dopo anni e anni di assalti alla diligenza. In questa legislatura abbiamo visto gli altri paesi "ricostruirsi", ammodernandosi. Abbiamo visto le aree industriali vicine attrarre i grandi marchi e portare lavoro. Noi siamo rimasti quel paese che ha negato una variante al Prg ad un nostro compaesano per insediare la propria attività a Girola, quando invece, si fanno varianti per accontentare l’amico di partito. Si è cambiato un assessore all’urbanista e sport per non ridare le deleghe a chi da venti anni è in amministrazione. Deleghe che sono rimaste in mano alla sindaca invece di delegare questioni importanti come la strada di collegamento zona industriale-Strada Faleriense. Si scompiglia la maggioranza e ripartono i lavori. Non è normale".

Quali le priorità?

"Cinque anni fa in campagna elettorale proporremmo un "ufficio bandi", con il senno di poi, vedi Pnrr e non solo, sarebbe stata la scelta vincente. Oggi dobbiamo pensare alla scuola e la scelta scellerata della sua collocazione che ha portato ad una struttura su quattro piani, al ripristino del cinema e non al sua abbattimento come punto di aggregazione per tutta la cittadinanza, a portare servizi e punti di aggregazione in quei quartieri che ne sono sforniti. Ricostruire quel tessuto sociale, fatto da associazioni, che ha sempre contraddistinto e fatto brillare i nostri cittadini".

Roberto Cruciani