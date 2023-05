UniCredit aiuta la Croce Azzurra Nuovi strumenti per l’emergenza

Un importante contributo è stato erogato da UniCredit al progetto ’Together we can do better’ della Croce Azzurra di Sant’Elpidio a Mare. Il contributo della banca consentirà di acquistare una serie di attrezzature per dotare con idonea strumentazione di soccorso una nuova ambulanza dedicata a servizi di emergenza. ’Together we can do better’ è il progetto della Croce Azzurra che UniCredit ha deciso di sostenere attraverso i fondi raccolti grazie alle carte di credito etiche di UniCredit, disponibili sia per i privati che per le imprese e che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono, ad ogni utilizzo, di contribuire a iniziative solidali. Grazie al loro meccanismo, infatti, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata, si alimenta il Fondo Carta Etica. Con il contributo erogato da Unicredit la Croce Azzurra potrà attuare un importante piano di acquisti per una serie di attrezzature per dotare con idonea strumentazione di soccorso una nuova ambulanza dedicata a servizi di emergenza. La Croce Azzurra, fondata nel 1989 su iniziativa di volontari elpidiensi, opera da più di 30 anni sul territorio elpidiense e monturanese, svolgendo servizio di emergenza territoriale 112, trasporti ospedalieri e trasporti sociali. "Grazie al sostegno ci è stato possibile acquistare attrezzature idonee e all’avanguardia per allestire una nuova ambulanza dedicata ai servizi di emergenza, con la quale potremmo rispondere maggiormente alle chiamate del 112", spiegano. Con il progetto Carta E, dal 2005 ad oggi, sono stati destinati oltre 32 milioni di euro del Fondo Carta Etica in iniziative selezionate dalle strutture di UniCredit, per sostenere progetti di utilità sociale in riposta ai bisogni più urgenti delle comunità.

Vittorio Bellagamba