"Unione delle polizie municipali, sia la volta buona"

"Speriamo che questa sia la volta buona!" è l’auspicio del sindaco Valerio Vesprini in merito alla costituzione di un corpo intercomunale di polizia locale tra i comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio. L’ipotesi è stata formulata i giorni scorsi dalle associazioni ’Giorgio La Pira’, Centro Studi Carducci e Fondazione San Giacomo della Marca, le quali hanno preso lo spunto per la loro iniziativa dal ’Patto per la sicurezza urbana’ promosso dal Prefetto di Fermo e sottoscritto dai tre comuni sopra citati: "Dell’unione delle polizie municipali in particolare di Fermo e Porto San Giorgio – rileva il primo cittadino sangiorgese – si parla da anni, da quando facevo l’assessore quindi non è una novità". Esprime comunque soddisfazione per il fatto che una spinta ad operare in tal senso venga dal basso, da associazioni di cittadini, che cercano di collaborare.

Sindaco, l’accorpamento delle polizie locali è forse propedeutico all’unificazione dei due comuni? "Lo escludo nella maniera più assoluta. Spesso in effetti si parla di unificazione, bocciata però da un referendum. Più realistico e perseguibile è l’accorpamento di servizi".

In che modo? "la polizia municipale, ad esempio , secondo me svolge prestazioni che possono essere gestite in maniera associata dai due comuni per un maggiore controllo del territorio e sostenere minore costi".

Dato che la proposta espressa dalle tre associazioni non è nuova, è stata mai presa in considerazione dagli Enti interessati? "L’abbiamo affrontata lo scorso anno. Dovevamo fare anche un incontro con la prefettura che spinge per l’unione delle polizie locali, come sta avvenendo in altre parti d’Italia".

Perché pur riconoscendone la validità in tanti anni nulla di concreto è stato realizzato? "Le difficoltà ci sono, non lo nascondo. Difficoltà ad unire due corpi diversamente strutturati, quello di Fermo, ad esempio in parte è anche armato. Situazioni difficili da risolvere però nulla è impossibile, basta la volontà e lavorarci".

C’è l’intenzione di riprendere il discorso? "E’ in previsione a breve un incontro dei due comandanti insieme a noi sindaci per un esame delle varie problematiche, per poi sottoporle alla politica e cercare di risolverle. Dobbiamo ragionarci su pure con i sindacati. Anche quando facevo l’assessore c’era stato un confronto sul tema che però non è andato a buon fine. Speriamo che questa sia la volta buona".

Silvio Sebastiani