Unione Stilisti per la moda e l’innovazione

Mentre sta mettendo a punto una originale iniziativa pensata per sensibilizzare le giovani generazioni e avvicinarle al mondo della calzatura, l’Unione Stilisti Marche prosegue con la sua attività di formazione di professionisti della creatività, promuovendo anche incontri dedicati alla moda e all’innovazione, come è stato nel caso del recente workshop Modellazione 3D e Intelligenza Artificiale nel settore calzaturiero. Una iniziativa (che si è svolta presso l’auditorium Cs Style & Life di Sant’Elpidio a Mare) a cura di tre designer che, ai professionisti e addetti ai lavori intervenuti, hanno mostrato e dimostrato come non ci sia nulla da temere dall’Ai "in quanto l’intelligenza artificiale ancora ci facilita, e velocizza un determinato tipo di lavoro, la parte più estetica e creativa, fino all’impostazione grafica – spiga Annalisa Marcucci, presidente dell’Unione Stilisti Marche, la cui sede è a Porto Sant’Elpidio) – ciò che fino a ieri chiamavamo visual design, per la presentazione al cliente". Una immagine che, tuttavia, ha bisogno di essere rielaborata "per potersi definire un progetto a tutti gli effetti, comprensibile a livello di dimensioni, proporzioni, calzabilità, funzionalità, ergonomia, materiali reperibili e nuovi stampi di suole, tacchi o accessori. Quindi – conclude la Marcucci – l’Ai non può sostituire ciò che fa un designer tecnico Cad 2D o 3D che ottiene esattamente il risultato che ha in mente". Tra gli intervenuti, c’è stato un bel momento di confronto e molti hanno sperimentato mix di software, integrando l’Ai nel proprio sistema di lavoro.