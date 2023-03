Unistem day, i ragazzi del Calzecchi Onesti a scuola di scienza

Gli studenti del liceo scientifico hanno partecipato con entusiasmo e competenza all’Unistem Day 2023, la Giornata della Scienza dedicata alle scuole superiori organizzata dall’Università di Camerino, c’erano le classi 3ASA, 3BSP, 3CSP, 3DSM e 4BL del Temistocle Calzecchi Onesti che hanno davvero ben figurato. Ad accompagnarli i docenti Bonifazi, Buccioni, Craia, Giannone, Manzo, Postacchini, Stefoni e Taffoni. L’evento, giunto alla sua XV edizione, si è svolto in contemporanea in più di 87 Atenei europei; un’occasione speciale per avvicinarsi ai temi della conoscenza a partire dalla ricerca sulle cellule staminali.