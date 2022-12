Unità cinofila insieme alla Protezione civile per intervenire durante le emergenze

Una collaborazione che prende forma. Era iniziata già da qualche tempo ma ora è stata ufficializzata con una convenzione la sinergia fra il servizio comunale di Protezione Civile di Fermo e l’Unità Cinofila di Ricerca Soccorso del Fermano ‘Scentella’ - O.d.V., per l’integrazione ed al miglioramento della preparazione tecnico-operativa dei volontari per l’intervento in scenari di ricerca e soccorso di superficie in ambiente impervio. A sottoscriverla in questi giorni il sindaco Paolo Calcinaro per il Comune e la Protezione Civile, alla presenza di Lorenzo Paniccià, referente comunale del servizio di Protezione Civile di Fermo e Valeria Pallotti, presidente dell’Associazione Ucrs ‘Scentella’ del Fermano che ha sede a Petritoli. Il lavoro sinergico fra le due associazioni ha già avuto modo di essere messo in pratica in diverse occasioni nel 2022, fra cui anche l’emergenza in seguito agli eventi alluvionali di Senigallia e delle zone limitrofe. Ha spiegato Valeria Pallotti: "Esercitiamo cinofilia di soccorso da qualche anno, l’associazione è dotata di tre unità cinofile (cane- conduttore) e tre unità in corso di formazione, ha una convenzione con l’associazione nazionale alpini e le sue modalità di formazione seguono quelle dei vigili del fuoco. L’ Unità cinofila ha come obiettivi la formazione di unità operative cinofile finalizzati alla ricerca di persone scomparse di superficie in ambiente impervio o su macerie in ambiente urbano, in grado di gestire interventi di soccorso".