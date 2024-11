Università o mondo del lavoro. Promosse le scuole fermane

Si confermano di qualità le scuole fermane, istituti che preparano i ragazzi per l’università o per il mondo del lavoro e che in qualche modo costruiscono, insieme con i ragazzi, il loro futuro. E’ online la nuova edizione 2024 della piattaforma digitale gratuita Eduscopio.it della Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it ), con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado, grazie ai quali capire quali di esse meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma, città per città, indirizzo di studio per indirizzo di studio. Il portale - nato nel 2014 - si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Dalla sua nascita a oggi circa 2,8 milioni di utenti unici hanno visitato il portale Eduscopio.it, consultando oltre 13,3 milioni di pagine, numeri che confermano la grande domanda di informazione e trasparenza da parte delle famiglie sulla qualità delle scuole secondarie di II grado e l’utilità dello strumento. Ecco allora che tra i licei classici, per la preparazione all’università, l’Annibal Caro è al primo posto nel raggio di 30 chilometri, seguito dal liceo Leonardo Da Vinci di Civitanova Marche . Per le scienze umane e il liceo economico sociale sempre l’Annibal Caro al primo posto, seguito dal liceo Stella Maris di Civitanova. Per il liceo scientifico, primo posto per il T.C. Onesti, sia per l’indirizzo tradizionale che per le scienze applicate e per il linguistico, segue il Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio che è al primo posto per l’indirizzo sportivo. Il liceo artistico Preziotti si conferma spazio di qualità per la preparazione verso l’università, mancano i dati delle Accademie che sono gli sbocchi privilegiati dei diplomati. Per l’università bene anche il Carducci Galilei, per l’indirizzo tecnico economico, insieme con il Montani per l’indirizzo tecnico e tecnologico.

Grande interesse per la preparazione che conduce verso il mondo del lavoro, le domande a cui si risponde attraverso il portale sono: se mi diplomo in questa scuola troverei lavoro? Farei il mestiere per il quale mi sono preparato? Il Carducci Galilei è ai primi posti per la coerenza dei posti di lavoro, segue il Carlo Urbani, primo posto per il tecnico del Montani. Per l’occupazione nel settore professionale industria e artigianato per l’istituto Ostilio Ricci c’è un buon secondo posto, per il professionale servizi spicca il Carlo Urbani nelle due sedi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare. Il resto si può scoprire in questi giorni, tutte le scuole sono impegnate negli eventi di orientamento, i ragazzi di terza media possono passare direttamente nei laboratori, nei locali, nei luoghi in cui si comincia a mettere mano al futuro