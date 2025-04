Università Politecnica e Carifermo insieme. Seminario sulle dinamiche di concessioni di credito

Si è tenuto nella Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche ad Ancona, un incontro sulle concessioni di credito. Al seminario, al quale sono intervenuti il responsabile dell’area crediti Carifermo Luca Medori e il responsabile dell’ufficio crediti Danilo Compieta, hanno partecipato gli studenti del corso di Economia delle Aziende di Credito, tenuto dalla prof Caterina Lucarelli. "Il seminario in collaborazione con la Carifermo si è inserito sinergicamente nell’ambito dei temi trattati nel corso di Economia con collegamenti tra normative, procedure ed operatività da seguire nella concessione di finanziamenti in una logica prospettica di micro e piccole-medie imprese", spiega Caterina Lucarelli. "Abbiamo accolto positivamente l’invito dell’università, mettendo a disposizione le competenze dei nostri professionisti, per questo incontro che rappresenta per la banca un’importante occasione di confronto con i docenti e gli studenti" dichiara il direttore generale Carifermo Ermanno Traini.