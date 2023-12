Uno spazio dedicato ai bambini. Angolo della lettura e burattini. Il Natale nella tana di Rudolph

Uno spazio magico, dedicato a tutti i bambini. È la Tana di Rudolph, allestita per il terzo anno dalla contrada Fiorenza, oramai una realtà consolidata nella proposta natalizia della città. Un luogo che ha come protagonista la renna più amata da tutti i bambini del mondo che, essendo la capofila della slitta ricolma di regali e guidata da Babbo Natale, illumina con il suo naso rosso il percorso durante la notte della Vigilia di Natale. "Il nostro progetto, raccontano dalla contrada, oltre a raccontare una fiaba, si prefigge lo scopo di trasmettere un messaggio sociale molto importante a tutti i suoi piccoli visitatori: ognuno di noi ha un talento nascosto dietro, magari, ad un difetto che alla vista superficiale di chi guarda può sembrare fin troppo evidente, ma che in realtà rappresenta soltanto una visone del tutto superficiale del vero essere della persona". "La Tana di Rudolph" però è molto altro; infatti, l’allestimento all’interno della sede della Nobile Contrada Fiorenza, in via Pio Marrozzini n. 11, prevede la realizzazione di renne create da artigiani volontari di contrada con materiali riciclati e legno, la costruzione della tana allestita con diverse stanze all’interno delle quali vengono riprodotte scene di vita quotidiana delle renne, impegnatissime con Babbo Natale.

E ancora, l’angolo della lettura animata dai burattini ove si narra la storia di Rudolph e delle renne di Babbo Natale e diversi laboratori per bambini di diverse età, ove poter disegnare, colorare, creare dei bigliettini di auguri e realizzare dei lavoretti di Natale. In programma anche un laboratorio di biscotti di Rudolph ove i bambini realizzeranno, coadiuvati dalle cuoce di contrada, dolcetti da mangiare a casa con i propri cari. Per tutti i partecipanti sarà possibile fare un selfie con Rudolph, assaggiare un’ottima cioccolata calda e fare shopping solidale al mercatino. C’è stata musica dal vivo di giovani contradaioli ma anche momenti dedicati ai bambini che possono sempre scegliere una canzone al Jukebox e le "Renne rock" la suoneranno dal vivo per loro. Per espressa ed unanime scelta della contrada, si è deciso di rendere completamente gratuiti l’accesso a "La Tana di Rudolph", ma soprattutto la partecipazione a tutti i laboratori così da consentire a tutti i bambini di prendere parte ad un’esperienza apprezzata da piccoli e grandi.