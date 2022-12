Uno spazio in Provincia per l’associazione radioamatori

Sono la voce delle comunicazioni, il ponte che tutto tiene anche durante le emergenze. Da pochi giorni l’associazione radioamatori di Fermo e Porto San Giorgio ha una stazione, uno spazio allestito all’interno del palazzo della Provincia dove sono state installate le apparecchiature radio per la rete di comunicazioni da garantire in caso di emergenza. Sono stati sui luoghi del terremoto i radioamatori, sono in grado di coprire le comunicazioni anche quando salta la corrente e la rete internet. Per questo è importante che le istituzioni e le forze di protezione civile possano contare su un sistema radio attrezzato, Fermo era l’unica prefettura delle Marche a non avere una stazione propria, ieri il responsabile del gruppo fermano, Pacifico Fulvi, ha incontrato il vice prefetto Giovanni Todini proprio per manifestare gratitudine e garantire piena comunicazione: "Possiamo contare su una rete di circa 30 operatori, la nostra nuova stazione è stata messa in funzione in occasione della 461° edizione della prova nazionale che si fa per prepararsi a qualunque emergenza, abbiamo trasmesso il nostro primo rapporto radio. Ho avuto l’occasione di incontrare il vice prefetto Todini che ha sottolineato l’importanza delle comunicazioni radio e delle reti tra istituzioni e associazioni per assistere i cittadini in caso di difficoltà. Abbiamo voluto consegnare una nostra targa, per ricordare l’importante riconoscimento che abbiamo avuto, grazie al supporto della Prefettura, della Regione e della Provincia di Fermo". Il vice prefetto, da poco assegnato a Fermo al seguito del prefetto Rocchegiani, si è detto felice del clima collaborativo che si respira nel territorio.