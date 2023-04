Uno sportello per aiutare le famiglie

Promossa dall’assessorato ai servizi sociali l’iniziativa denominata “Sportello Porto San Giorgio orienta” per andare incontro alle necessità dei cittadini e con particolare riferimento alle famiglie’ offrendo: “Supporto legale per questioni socio assistenziali e di tutela legale alla famiglia”; “Ascolto e accoglienza per questioni connesse con la sfera psicologica in ambito familiare, personale o di gruppo”; “Supporto nel disbrigo di pratiche amministrative online e ricerche telematiche”. L’assessore ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, ha spiegato il modus operandi e le finalità dello sportello e precisato che è attuato in via sperimentale, con l’intento di ampliarne i settori di intervento e che è il frutto della collaborazione tra l’Ambito Territoriale Sociale ATS XIX di Fermo, la Cvm “Comunità Volontari per il mondo” e il suo assessorato. Unitamente al Punto Unico di Accesso (PUA), attivato sempre con l’ATS XIX e in grado di accogliere i bisogni sociali della cittadinanza a 360 gradi attraverso la presenza di assistenti sociali, lo Sportello “orienta” va a rafforzare l’offerta ai cittadini in termini qualitativi, mettendo in campo specifiche professionalità per bisogni specifici. Lo sportello funzionerà nel cotile delle magnolie con il seguente orario: primo e terzo lunedì del mese ore 16-19, secondo e quarto sabato del mese ore 9,30-19. Telefono: 0734.680155: “In definitiva – ancora parole dell’assessore - lo sportello sarà di supporto gratuito a tutto quello che riguarda l’ambito informatico e i cittadini potranno avere risposte professionali gratuite ai loro bisogni in termini di informazione, consulenza e supporto. In ogni modo, è un progetto in via sperimentale con il proposito di ampliarlo. Saranno presenti per adesso tre figure: un avvocato, una psicologa ed un supporto di servizio civile”. Secondo Luca Vagnoni di CVM, la sua associazione ritiene molto importante la sua collaborazione, che è storica, con il Comune di Porto San Giorgio e parteciperà allo sportello nell’ambito che ha a che fare con il servizio civile universale, teso a colmare il gap che spesso si verifica tra l’ufficio dei sistemi digitali e gli anziani soli. La CVM sarà presente nello sportello con Clio Concetti. Per il dirigente comunale, Alessio Sacchi, le professionalità da inserire nello sportello in questione possono essere reperite all’interno del Comune. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal sindaco, Valerio Vesprini, secondo cui è stata definita in termini sperimentali perché nella sua attuazione si potranno conoscere quali saranno i bisogni preponderanti dei cittadini e in base ad essi fare degli aggiustamenti.

Silvio Sebastiani